USA, tempesta di neve sulla costa orientale: lo spettacolo di New York sommersa dalla neve [FOTO]

Una bufera di neve si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti: sia nello Stato di New York che in New Jersey è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha emesso un ordine che impone restrizioni agli spostamenti non essenziali dalle 6 locali di lunedì e ha chiuso le scuole pubbliche per martedì.

Oltre 1.600 i voli cancellati nei grandi aeroporti che rientrano nel percorso della tempesta, compresi quello di Newark, il John F. Kennedy e il Philadelphia International Airport.

In parti di New Jersey e Pennsylvania si sono registrati quasi 50 cm di neve e almeno 45 a New York City.

Il National Weather Service ha confermato che la tempesta ora si sposterà verso il New England.