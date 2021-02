Vaccini, Aifa: ok ad AstraZeneca per gli over 55 se non hanno fattori di rischio

“In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il vaccino Astra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentino specifici fattori di rischio“: lo ha reso noto il Cts dell’Aifa, in un parere pubblicato sul sito dell’Agenzia Italiana del farmaco, in riferimento ai consigli medici per la somministrazione del vaccino AstraZeneca.