Vaccini, minacce a Bassetti dai no vax: “Alcune persone sanno solo rispondere ‘ti ammazzo'”

Il responsabile di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti è ritornato a parlare delle minacce di morte ricevute da parte dei no vax nelle ultime settimane, che lo hanno obbligato alla scorta da parte della Digos.

“Quella di vaccini è una battaglia per la scienza e una battaglia per tutti. Se vogliamo rivivere, se vogliamo tornare a vivere bene, dobbiamo vaccinarci contro il Covid. Una vaccinazione di massa è l’unica via per uscire da questo tunnel,” ha scritto in un post su Facebook l’infettivologo. “Serve un’informazione continua, ampia e corretta. Anche se con alcune persone non serve comunque. Come unica risposta all’informazione hanno: “Ti ammazzo”. Con loro non parlo più. Non mi interessano.

Per loro continuerà l’attività che ne ha visti bannati oltre 2000 solo da FB nelle ultime settimane“.