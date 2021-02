Vaccini Sars-Cov2, “impresa straordinaria” in Gran Bretagna: già vaccinate 15 milioni di persone, crollano i casi e i morti

Obiettivo pienamente raggiunto. La Gran Bretagna ha messo il piede sull’acceleratore per i vaccini. Ad oggi, infatti, nel Regno Unito sono state vaccinate 15 milioni di persone. Lo ha annunciato in un video su twitter il premier britannico Boris Johnson: “Oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante nel programma nazionale di vaccinazione. Questo Paese ha compiuto un’impresa straordinaria, somministrando 15 milioni di dosi di vaccini ad alcune delle persone più vulnerabili del Paese”.

Con questa cifra il Regno Unito ha così raggiunto il record europeo di persone che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti Covid, con un giorno di anticipo su quanto promesso da Boris Johnson oltre 2 mesi fa e proprio mentre nella nazione diminuiscono i casi di positività e di morti. Lo certificano i dati aggiornati dal ministro Nadhim Zahawi (15,1 milioni di prime dosi, 535.000 richiami) che segnalano inoltre un nuovo calo di casi e morti giornalieri. Domani il governo dovra’ formalizzare se siano state coperte tutte le prime 4 categorie prioritarie nel Regno (over 70 e addetti sanitari in prima linea). Mentre da martedì s’allargherà ulteriormente la platea, coprendo dagli over 65 in giù, e si moltiplicheranno i richiami.