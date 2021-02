Valanghe si staccano sul Monte Cusna e Cimone: ci sono persone coinvolte

Preoccupazione per due valanghe staccatesi in Emilia-Romagna, una sul Monte Cusna, sull’Appennino reggiano e un’altra sul Cimone, montagna modenese: secondo le prime informazioni vi sarebbero persone coinvolte.

Almeno due persone sarebbero state travolte dal distacco vicino alla vetta del Cusna: il Soccorso Alpino si sta recando sul posto, nei pressi della vetta, a piedi, data l’impossibilità di volare con l’elicottero. Una persona è stata estratta dalla neve, ma non se ne conoscono le condizioni.

Il secondo intervento, al Cimone, è in corso nei pressi di Lago Santo: sarebbero due gli escursionisti coinvolti.