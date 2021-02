Valtteri Bottas non teme il gelo della Lapponia: allenamento a -22 sulla neve di Kilpisjärvi [FOTO]

Valtteri Bottas è sicuramente abituato alle temperature fredde della Finlandia, ma i suoi fan un po’ meno. E’ per questo che in tantissimi, guardando i post pubblicato sui social in questo periodo dal pilota Mercedes, restano stupiti. Bottas non teme proprio il gelo della Lapponia, precisamente di Kilpisjärvi, tanto da sfidarlo con intensi allenamenti all’aperto. La stagione 2021 di Formula 1 si avvicina ed il finlandese vuole affrontarla nel migliore dei modi, arrivando all’esordio pronto mentalmente e fisicamente. Cosa c’è, dunque, di meglio di un allenamento al freddo e al gelo? Bottas ha pubblicato due scatti davvero da brividi post allenamento: una corsa a -22 e col vento gelido in faccia, così freddo da congelare barba e ciglia del pilota di F1. “Nessuna scusa”, ha scritto Bottas sui social ed in tanti lo ammirano, ma in pochi probabilmente lo invidiano.