Vasto incendio e gigantesca nube di fumo in Texas, in fiamme impianto di riciclaggio [FOTO e VIDEO]

Un vasto incendio ha distrutto un impianto di riciclaggio a Richland Hills: la nube di fumo generata era visibile per miglia nel nord del Texas. Due dipendenti sono stati curati per ferite lievi e un terzo lavoratore è stato trasportato in un ospedale locale prima che i paramedici arrivassero sulla scena.

Il rogo è divampato presso l’impianto Advanced Foam Recycling (trattamento del poliuretano) presso Handley Ederville Road, a Richland Hills.

Circa 125 membri del personale dei vigili del fuoco, tra cui una squadra di materiali pericolosi di Fort Worth e funzionari di Richland Hills, North Richland Hills, Haltom City, Bedford, Hurst, Watauga e Grapevine hanno risposto all’incendio, che è stato segnalato intorno alle 12:30 e ha continuato a bruciare di più di 6 ore dopo.