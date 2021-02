Vela: Prada Cup, Cor36 ‘si torni in regata al più presto con normative anti covid’ (2)

(Adnkronos) – “Questo protocollo prevede che il villaggio sia chiuso e le regate siano condotte senza pubblico e ‘a porte chiuse”, come in altri eventi sportivi internazionali (Australian Open, Formula 1, etc). Un tale piano di gestione dell’evento in mare è stato già collaudato e può essere immediatamente messo in atto con l’approvazione delle Autorità. Inoltre, dato che i team sono autorizzati ad allenarsi anche con l’allerta Covid a livello 3, è difficile capire come mai non si possano applicare gli stessi protocolli per consentire lo svolgimento delle regate ‘a porte chiuse””, aggiunge il Challenger of Record dell’America’s Cup 36.

“In questo contesto, in conformità con il regolamento, non c’è nessun motivo per ritardare le regate in calendario e lasciare a entrambi i team l’opportunità di continuare il regolare svolgimento della Prada Cup nei termini ed entro la scadenza prevista dal calendario. Va ricordato che diversamente si applicherà l’articolo 2.3(b) della Appendice A delle World Sailing Racing Rules of Sailing America’s Cup, edizione 3.03 per la 36° America’s Cup presented by Prada, che recita: ‘il vincitore sarà il team con il punteggio più alto alla data finale prevista dal programma”. Cor 36 spera che non si debba ricorrere a questa regola e farà di tutto a che le regate si svolgano nelle date previste”, conclude Cor36.