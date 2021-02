Vestiti di Carnevale per adulti: le proposte di Amazon per gli appassionati di scienza e astronomia

Manca sempre meno al Carnevale, che quest’anno si festeggia nello stesso giorno di San Valentino, il 14 febbraio. Se c’è chi ha già provveduto a comprare i vestiti per l’intera famiglia, c’è chi invece ancora non ha le idee ben chiare, spinto anche probabilmente dalla pandemia di coronavirus, che non consentirà alcun tipo di festeggiamento. Gli esperti, come già spiegato in prossimità delle festività natalizie, insistono che le ricorrenze vengano celebrate, che si faccia una vita ‘normale’ nonostante chiusure e coprifuoco, per evitare di cadere in depressione o di manifestare altri disturbi psicologici. Se a Natale gli esperti consigliavano di indossare il miglior abito disponibile nell’armadio, di truccarsi e mettere in ordine capelli e barba, a Carnevale è d’obbligo travestirsi. Un ‘obbligo’ che non vale solo per i più piccini: anche i più grandi, adolescenti, ragazzi, adulti e, perchè no, anziani, dovranno travestirsi a Carnevale. Riunirsi per feste e festini non sarà possibile, come non lo sarà nemmeno sfilare con carri spettacolari per le principali vie della città, ma grazie ai telefonini sarà possibile scambiarsi foto e divertenti video e collegarsi con amici e parenti tramite videochiamate per mostrare il look scelto per il Carnevale 2021.

Ecco quindi che in tanti dovranno ricorrere agli acquisti online per ricevere a casa il vestito di Carnevale desiderato perchè nei negozi fisici ormai i migliori saranno terminati. Ma quale travestimento scegliere? Dopo un anno alle prese con la pandemia, per sdrammatizzare un po’ perchè non scegliere abbigliamenti scientifici? Da quelli da infermiere e medico a quelli da scienziato e chimico. C’è chi poi opterà invece per quello da astronauta, nella speranza di poter viaggiare nello Spazio e allontanarsi dall’incubo coronavirus, sperando che, una volta tornati sulla Terra, sia tutto superato. Non manca poi qualche proposta sexy per un Carnevale-San Valentino piccante.

