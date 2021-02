Nella Via Lattea i resti di una rara esplosione stellare: Sagittarius A East è una supernova provocata da una nana bianca

Si chiama Sagittarius A East (Sgr A East) ed è una rara esplosione stellare, la prima del genere nella nostra galassia. Avvenuta nel cuore della Via Lattea, la scoperta e’ frutto delle osservazioni del telescopio spaziale Chandra della Nasa, condivise sul sito arXiv – in attesa della pubblicazione ufficiale su The Astrophysical Journal – da un team internazionale di astronomi guidato dall’Universita’ di Amsterdam. Questi resti stellari si trovano vicino al buco nero supermassiccio Sagittarius A* e potrebbero svelare come alcune stelle si frantumano disseminando elementi preziosi per la vita.

Lo studio suggerisce che Sgr A East non sia una comune supernova (di tipo Ia) dovuta all’esplosione di una stella massiccia, come era stato ipotizzato in precedenza: si tratterebbe in realta’ di una rara supernova (di tipo Iax) provocata da una nana bianca (cioe’ una piccola stella a secco di carburante come sara’ il nostro Sole a fine vita) che produce esplosioni meno potenti, disseminando differenti quantita’ di elementi chimici come ferro, nichel e cromo. Le supernovae di tipo Iax sono gia’ state osservate in altre galassie, dove il loro numero e’ pari a circa un terzo di quelle di tipo Ia.

Nella Via Lattea finora sono state confermate tre supernovae di tipo Ia e due candidate con meno di 2.000 anni (eta’ in cui i resti dell’esplosione sono ancora relativamente luminosi). Se Sgr A East avesse meno di 2.000 anni e derivasse da una supernova di tipo Iax, allora questa scoperta dimostrerebbe che anche la nostra galassia e’ in linea con quanto osservato nelle altre.