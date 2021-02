Episodio shock negli USA, bimba di 9 anni immobilizzata con la faccia sulla neve dalla polizia di Rochester: “voglio il mio papà” [VIDEO]

Arrivano dagli USA immagini davvero scioccanti: la polizia di Rochester ha arrestato una bambina di 9 anni dopo essere interveuta per una lite familiare in casa. Le body cam degli agenti hanno registrato l’accaduto e le immagini lasciano tutti senza parole. La bambina è stata prelevata con la forza e gridava “voglio il mio papà”, ma non finisce qui: la piccola è stata immobilizzata con violenza con la faccia sulla neve, ammanettata e successivamente le è stato anche spruzzato sugli occho uno spray irritante perchè non voleva salire sulla macchina della Polizia. “In questo incidente è stato fatto del male ad una bambina, io ho ho una figlia di 10 anni, questo video non è una cosa che una madre vuole vedere. Il modo in cui il nostro dipartimento di polizia si è comportato con questa bambina mi preoccupa molto, da questo video è chiaro che dovviamo fare di più per sostenere i nostri bambini e le nostre famiglie“, ha dichiarato la sindaca della cittadina dell’upstate New York, Lovely Warren.

La dinamica

La bambina è stata prelevata dagli agenti dopo che ha minacciato di voler uccidere la mamma e volersi uccidere. Gli agenti volevano portarla in ospedale, ma la bambina si è rifiutata e allora gli agenti hanno cercato di immobilizzarla, prima sulla neve, ammanettandola e poi spruzzandole una sostanza urticante in volto per farla salire in macchina. “Ti stai comportando come una bamibna”, ha esclamato un agente. “Sono una bambina“, ha risposto la bambina. Nel video si sente anche un’agente donna che minaccia di usare lo spray: “stai seduta, questa è l’ultima possibilità oppure ti spruzzo negli occhi“. E poi il collega che le dice: “a questo punto spruzza lo spray urticante” e successivamente la bambina inizia a piangere per il bruciore: “per favore pulitemi gli occhi“. La piccola è stata così portata in ospedale e dopo essere stata dimessa è tornata dai genitori.

La difesa della Polizia

Il vice capo della Polizia, Andre Anderson, ha provato a ‘giustificare’ i suoi agenti, spiegando che la bambina “aveva detto di volersi uccidere e voler uccidere la madre”. Gli agenti si sono difesi affermando di aver applicato le procedure immobilizzando ed ammanettando la bambina per “la sicurezza del minore e dietro la richiesta del genitore affidatario“.Il capo della Polizia, Cynthia Herriott-Sullivan si è detta contraria all’accaduto: “non starò a sostenere che è ok usare lo spray urticante con una bambina di 9 anni, non lo è e non rappresenta quello che è il nostro dipartimento. Lavoreremo per assicurare che queste cose non succedano più”, ha poi concluso, con la sindaca Warren che ha detto che verrà avviata un’inchiesta interna“.

I precedenti

L’episodio di oggi fa discutere: l’arresto della bambina afroamericana arriva pochi mesi dopo che la Polizia di Rochester è stata accusata per la morte di Daniel Prude, afroamericano con problemi mentali, morto soffocato dopo che gli agenti lo avevano bloccato e gli avevano coperto il volto con un cappuccio durante l’arresto.