L’innevato villaggio di Ask torna a vivere: dopo la frana di dicembre i residenti possono tornare a casa [FOTO]

A fine dicembre una frana spaventosa ha divorato diverse case del villaggio di Ask, nel comune di Gjerdrum, a nord-est di Oslo, in Norvegia. Un episodio davvero sconvolgente che ha costretto circa 600 residenti a lasciare le loro abitazioni. Adesso, il villaggio di Ask finalmente torna a vivere: è stato dato l’ok ai 600 residenti che erano stati evacuati lo scorso 30 dicembre 2020 a tornare nelle loro case, in uno scenario davvero spettacolare, col villaggio completamente innevato.