Violentissima scossa di terremoto nel Pacifico, epicentro tra Australia e Nuova Zelanda: scatta l’allarme tsunami [DATI e MAPPE]

Una violenta scossa di terremoto magnitudo 7.7 è stata registrata alle 14:20 ora italiana dall’Istituto geofisico statunitense USGS: l’epicentro è stato localizzato a sudest dalle Loyalty Islands, al largo delle coste di Australia e Nuova Zelanda, a 33 km di profondità.

E’ stato diramato l’allarme tsunami per le isole Fiji e Vanuatu (dati U.S. Tsunami Warning System).

L’area interessata è soggetta a frequente attività simica in quanto si trova sulla cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico, caratterizzata dalla presenza di numerosissimi archi insulari, fosse oceaniche e catene montuose vulcaniche.

La scossa magnitudo 7.7 è stata preceduta da 3 forti terremoti, magnitudo 6.1, 5.7 e 6, verificatisi rispettivamente alle 14:02, 13:32 e 13:24.