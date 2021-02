Vitamina B6 contro Sars-Cov2: alimenti come banane o pesce possono aiutare l’organismo a sconfiggere il virus

Chi avrebbe mai pensato che un piccolo composto di base come la vitamina B6 presente nella banana o nel pesce potrebbe essere la chiave per una robusta risposta del corpo contro il virus Sars-Cov2? Gli studi hanno finora esplorato i benefici delle vitamine D e C e di minerali come lo zinco e il magnesio nel rafforzare la risposta immunitaria contro COVID-19. Ma la ricerca sulla vitamina B6 è stata per lo più mancante. La scienziata alimentare Thanutchaporn Kumrungsee si augura che il proprio articolo pubblicato su Frontiers in Nutrition possa essere il primo passo per mostrare il potenziale della vitamina B6 nell’abbassare le probabilità che i pazienti si ammalino gravemente dopo aver contratto il coronavirus.

“Oltre a lavarsi le mani, cibo e nutrizione sono tra le prime linee di difesa contro l’infezione da virus Covid-19. Il cibo è la nostra prima medicina e la cucina è la nostra prima farmacia”, ha dichiarato Kumrungsee, professore associato presso la Graduate School of Integrated dell’Università di Hiroshima Sciences for Life. “Recentemente, molti scienziati hanno pubblicato articoli riguardanti il ​​ruolo delle diete e dei nutrienti nella protezione contro COVID-19. Tuttavia, pochissimi scienziati stanno prestando attenzione all’importante ruolo della vitamina B6″, ha aggiunto.

Nell’articolo, Kumrungsee e i suoi colleghi ricercatori hanno evidenziato prove crescenti che dimostrano che la vitamina B6 esercita un effetto protettivo contro malattie croniche come malattie cardiovascolari e diabete sopprimendo infiammazioni, stress ossidativo e stress carbonilico. “I coronavirus e l’influenza sono tra i virus che possono causare lesioni polmonari letali e morte per sindrome da distress respiratorio acuto in tutto il mondo. Le infezioni virali evocano un ‘tempesta di citochine’, che porta a infiammazione delle cellule endoteliali capillari polmonari, infiltrazione di neutrofili e aumento dello stress ossidativo“, ha spiegato.

Kumrungsee ha inoltre precisato che la trombosi (coagulazione del sangue) e la tempesta di citochine (iperinfiammazione) potrebbero essere strettamente legate alla gravità del COVID-19. Le tempeste di citochine si verificano quando il sistema immunitario entra pericolosamente in overdrive e inizia ad attaccare anche le cellule sane. Nel frattempo, i coaguli di sangue legati a COVID-19 possono bloccare i capillari, danneggiando organi vitali come cuore, polmoni, fegato e reni. La vitamina B6 è un noto nutriente antitrombosi e antinfiammatorio. La carenza di questa vitamina è anche associata a una funzione immunitaria inferiore e a una maggiore suscettibilità alle infezioni virali.

“La vitamina B6 ha una stretta relazione con il sistema immunitario. I suoi livelli scendono sempre nelle persone con infiammazioni croniche come obesità, diabete e malattie cardiache. Possiamo vedere dalle notizie che le persone obese e diabetiche sono ad alto rischio di COVID-19“, ha detto Kumrungsee. “Pertanto, il nostro tentativo in questo articolo è di far luce sul possibile coinvolgimento della vitamina B6 nel diminuire la gravità del COVID-19“. Il professore associato ha detto che non vede l’ora di sperimentare studi clinici che testino la loro ipotesi.

“È di grande interesse esaminare se la vitamina B6 esercita una protezione contro nuovi tipi di infezioni virali e polmoniti che si incontreranno in futuro. Al momento, ci sono poche informazioni sul ruolo protettivo dei nutrienti contro la polmonite e le malattie polmonari. Dopo COVID-19, dovremmo sviluppare l’area della nutrizione per le malattie polmonari come la polmonite e il cancro ai polmoni“, ha concluse l’esperta.