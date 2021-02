Washington ‘incantata’, coperta da neve e ghiaccio dopo una tipica tempesta invernale [FOTO]

Il monumento a Washington e il Campidoglio degli Stati Uniti completamente imbiancati dopo una tempesta di neve. Non di certo un evento raro in questo periodo negli USA, ma ogni volta la neve copre e ‘riscopre’ angoli sorprendenti. La tempesta di neve di oggi, ha coperto Washington con uno strato di neve e ghiaccio. Il paesaggio è stato immortalato in una serie di foto visibili nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.