21 marzo, Giornata Mondiale delle foreste: le 5 azioni da mettere subito in atto per valorizzarle

La salute, la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche l’occupazione “green”, la ripartenza post-pandemia, fino al futuro stesso dell’intero pianeta: sono tanti i motivi per cui le foreste sono il cuore pulsante della vita sulla Terra e irrinunciabili per dare un futuro all’umanità. Per questo il prossimo 21 marzo, Giornata internazionale delle Foreste, istituita nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, diventa il momento forte non tanto per celebrare quanto per soffermarsi a riflettere e quindi agire, tanto più dato il tema principale dell’edizione del 2021: il ripristino delle aree forestali degradate.

FSC Italia – l’organizzazione che si occupa di gestione forestale responsabile e che proprio quest’anno festeggia i primi 20 anni di attività nel nostro Paese – indica una serie di possibilità e di azioni concrete nell’immediato, tenuto conto che in alcune aree del Pianeta si paga il prezzo di forti azioni di deforestazione per far posto a pascoli, mentre in altre, come l’Europa il problema è invece la fragilità dei boschi.