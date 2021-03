Incidenti in montagna: 26enne cade e muore nel Bellunese, non si avevano notizie da sabato

Di lui non si avevano notizie da sabato, quand’era uscito per un giro in montagna, fin quando oggi è stato trovato senza vita sullo Spiz Vedana. È probabile che un 26enne di Sedico (Belluno) sia scivolato mentre percorreva un sentiero, cadendo nel vuoto. I soccorritori, con l’elicottero, hanno avvistato il corpo dell’escursionista circa 40 metri sotto il sentiero. L’incidente potrebbe essere successo gia’ sabato.

Ormai quasi prossima l’oscurita’, un tecnico di elisoccorso e tre uomini del soccorso alpino sono stati sbarcati con un verricello di 30 metri a circa 850 metri di altitudine. La salma e’ stata quindi recuperata, per essere trasportata a valle.