Acqua e Meteo, Curcio: “In 6 anni 140 eventi estremi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza”

In occasione della presentazione della candidatura ufficiale dell’Italia a sede del X Forum Mondiale dell’Acqua, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha ricordato che “nell’acqua noi abbiamo trovato le nostre eccellenze ma anche le criticità. Noi sappiamo che abbiamo più di 30 mila km quadrati, circa il 10% del territorio, che è inondabile. Abbiamo un numero di frane elevatissimo, solo quelle censite sono più di 600mila che hanno un rapporto con l’acqua importante. E ovviamente il tutto è collegato all’andamento globale dovuto al cambiamento climatico“.

Curcio ha spiegato che “stiamo andando incontro ad una serie di eventi estremi che qui, nel nostro paese, negli ultimi 10 anni ci hanno messo di fronte ad eventi particolari, l’ultimo in ordine di vastità è la famosa tempesta Vaia che ha provocato danni per 6 miliardi di euro“. Nel nostro Paese, ha evidenziato Curcio, “il tema dell’acqua si è sviluppato anche a livello di protezione civile che ci ha costretto a dotarci di un sistema di allerta nazionale per quello che riguarda i rischi idrogeologici. Siamo tra i paesi con il più elevato sistema di allertamento condiviso con le regioni e le strutture che operano nel territorio; abbiamo costituito e stiamo costituendo un’agenzia, Italia Meteo, per essere di servizio a tutte le azioni che sono collegate agli eventi meteo“. “Dal 2014 al 2020 abbiamo avuto circa 140 eventi meteorologici, idraulici, idrogeologici per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza,” ha concluso Curcio.