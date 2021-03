Aereo militare precipita su una casa: un morto e un ferito in Bolivia [FOTO]

Un aereo K8 della Bolivian Air Force è precipitato nella città di Sacaba, nel dipartimento di Cochabamba, in Bolivia, oggi, mercoledì 24 marzo 2021. Il velivolo è andato a schiantarsi contro una casa, provocando la morte di una donna e il ferimento di un uomo.

Diversi testimoni hanno raccontato che l’aereo prima ha girato in tondo nell’aria diverse volte. Poi due piloti sono stati visti mentre si lanciavano con il paracadute dall’aereo, che poi è esploso ed è precipitato in fiamme su una casa a due piani che è stata completamente distrutta, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.