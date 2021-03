“Aiuto, mio nipote sta soffocando”: studente in Dad salva il bimbo dei vicini di casa con la manovra di Heimlich

Il ragazzo stava facendo lezione in Dad quando la vicina di casa ha bussato alla sua porta con in braccio il nipote di 3 anni che non respirava più, perché stava soffocando. Simone ha risolutamente messo in pratica sul piccolo quanto aveva visto online, ovvero la manovra di Heimlich, salvandogli la vita. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, è stata linkata sui social dal governatore della Lombardia Attilio Fontana che commenta: “Per fortuna c’era Simone!“. “Lo studente dell’istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano – scrive Fontana -, stava facendo l’ultima ora di Dad quando la vicina di casa suona al suo campanello chiedendo aiuto per il nipotino di 3 anni che sta soffocando. Simone non ci pensa due volte e pratica sul piccolo, che conosce da quando è nato, la manovra di Heimlich vista in un video online. I soccorritori sono arrivati subito, ma l’intervento di Simone nei primi attimi è stato decisivo per salvare il bimbo. Tanti complimenti Simone!“.