Norvegia da scoprire: Ålesund e i fiordi di Stor e Geiranger

Ålesund è una cittadina di 45.000 abitanti sulla costa norvegese, tra le città di Bergen e Trondheim, nella contea di More Og Romsdal. La città si estende su tre isolette, le cui due principali sono collegate da un ponte. Da molti è considerata più bella di Bergen pur essendo meno turistica. Il suo porto ha collegamenti navali con Bergen, Trondheim, Newcastle (Regno Unito), Amburgo (Germania).

Nel XIX secolo Ålesund è stata il principale porto norvegese per l’esportazione dello stoccafisso. La data più importante nella storia di Ålesund è il 23 gennaio 1904 quando un incendio rase al suolo gran parte della città, bruciarono circa 850 edifici e 10.000 persone rimasero senza casa. L’imperatore Guglielmo II di Germania, che era solito andare in vacanza nel Sunnmøre inviò quattro navi cariche di aiuti per la città. Ålesund venne interamente ricostruita e girando per le caratteristiche Apotekergata, Kirkegata e la Kongensgata si può notare l’architettura Art Noveau che andava molto agli inizi del ‘900. Gli architetti norvegesi si ispirarono allo stile europeo, soprattutto di Germania, Scozia, Francia e Spagna. I turisti affollano ora Ålesund attirati da più di quattrocento edifici vecchi di cent’anni.

Se si vuole godere una vista spettacolare basta salire sulla collina di Aksala, 418 gradini che portano ad un belvedere dal quale è possibile ammirare Alesund dall’alto con le montagne e le isole circostanti. Ne vale la pena.

Da visitare anche la Trolstiggen, la strada dei Troll, una strada da brivido con diversi tornanti, resa ancor più pericolosa dal fatto che è praticamente su una sola corsia per quasi tutta la sua lunghezza e dominata dall’impetuosa cascata di Stigfossen, alta 180 metri. E’ ovvia una sosta in cima con vista da capogiro sulla valle sottostante appena attraversata.

Proseguendo lungo la strada si arriva ad uno dei più spettacolari fiordi di tutta la Norvegia: Geirangerfjord, dove ripide e torreggianti pareti rocciose a strapiombo sul mare da cui scendono numerose cascate rendono il panorama eccezionale e indimenticabile!! Due punti da vedere in particolare: Dalsnibba, una cima alta circa 1500 metri da cui si gode una magnifica vista sulle montagne e sul fiordo giù in basso, e la roccia sporgente di Flydalsjuvet, circa 5 km a sud di Geiranger, da cui si può godere una spettacolre vista sul fiordo. La vista è magnifica e la fotografia d’effetto.

Climatologia

Ålesund sorge sull’Oceano Atlantico e il suo clima è notevolmente influenzato da esso e dalla Corrente del Golfo, che lambisce la costa norvegese. Per questo motivo le temperature medie invernali non scendono sotto lo zero e le escursioni termiche non sono forti. Le minime oscillano tra i 10°C di luglio e 1°c a gennaio, le massime tra i 15°c di lgulio ed i 3°c di gennaio.

Per quanto riguarda le precipitazioni Ålesund ha una media annua di circa 1800 mm, con circa 250 giorni di pioggia.