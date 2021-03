Alitalia: Fnta, chieste ai commissari garanzie su stipendi e indennità cig

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “In rappresentanza dei piloti e degli assistenti di volo di Alitalia sono state chieste garanzie sul pagamento degli stipendi e delle indennità e integrazioni relative alla Cassa Integrazione”. E’ quanto sottolinea in una nota Fnta (partecipata da Anpac, Anpav e Anp) che oggi ha incontrato la nuova terna commissariale di Alitalia decisa dal Ministro Giorgetti (Leogrande, Fava e Santosuosso). Nel corso dell’incontro Fnta ha anche ribadito la richiesta di apertura di un tavolo di coordinamento con Ita e con i Ministeri competenti sulla questione lavoro connessa alla partenza della Nuova Alitalia che si spera avvenga in tempi estremamente rapidi rispetto all’esito del confronto con la Ue.

I Commissari, si legge nella nota, “si sono resi ampiamente disponibili a trasmettere tutte le istanze dei lavoratori ai Ministri competenti ed a garantire che venga messo in campo ogni sforzo per la continuità aziendale e la regolarità degli stipendi. Seguiranno ulteriori confronti a conferma del canale comunicazione ormai instaurato”.