Allerta in Corea del Sud: tempesta di sabbia dalla Mongolia arriva a Seul

Una tempesta di sabbia gialla proveniente dalla Mongolia ha avvolto la Cina nelle scorse ore, ed ha raggiunto anche Seul e altre aree della Corea del Sud, spingendo le autorità locali a diramare un’allerta.

La densità delle particelle PM10 è aumentata a causa della tempesta a livelli “molto alti” nell’area della Grande Seul e in altre regioni. A Daegu la concentrazione di PM10 ha raggiunto i 1.115 microgrammi per metro cubo, secondo quanto ha riferito l’Istituto nazionale di ricerca ambientale. Le autorità sudcoreane definiscono “molto elevata” una concentrazione di PM10 superiore a 151 microgrammi per metro cubo: la concentrazione registrata a Seul questa mattina era di 545 microgrammi per metro cubo.