Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione per vento forte in montagna, picchi di 88 km/h

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per vento forte “valida dalle 12:00 dell’11 marzo 2021 fino alle 00:00 del 13 marzo 2021“.

Secondo il bollettino, “nella giornata oggi 11 marzo sono previsti rinforzi di ventilazione con valori fino a 88 km/h e raffiche localmente superiori su tutte le aree montane, in particolare sui crinali, e valori fino a 74 km/h sulle aree collinari. I fenomeni risulteranno in intensificazione nelle ore serali e notturne ed in successiva attenuazione dalle prime ore del mattino di domani 12 marzo. Sono previste anche precipitazioni sulle aree di crinale centro-occidentale, localmente anche a carattere di rovescio, in particolare nelle ore serali e notturne di oggi“.

In dettaglio è prevista allerta arancione per vento per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini.