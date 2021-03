Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione per vento sui rilievi, picchi di 88 km/h

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per vento, valida “dalle 12:00 del 14 marzo 2021 fino alle 00:00 del 16 marzo 2021“.

Per il pomeriggio di oggi 14 marzo, si spiega nel bollettino, “in una condizione di vento sostenuto su tutta la regione, si prevede un impulso più intenso da nord-est già dalle prime ore del pomeriggio lungo la fascia costiera e i rilievi centro-orientali (valori fino a 88 km/h e raffiche localmente anche superiori). E’ prevista un’attenuazione dei fenomeni ad iniziare dalla serata“.

“Dalle 12:00 del 14 marzo allerta ARANCIONE per vento per le province di FC, RN; allerta GIALLA per vento per le province di FE, BO, RA, FC, RN. Dalle 00:00 del 15 marzo VERDE nessuna allerta. Per la giornata di domani 15 marzo non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell’allertamento,” si legge nell’avviso.