Allerta Meteo Emilia-Romagna: prorogato l’avviso per vento forte sui rilievi

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per vento, “valida dalle 00:00 del 13 marzo 2021 fino alle 00:00 del 14 marzo 2021“, prorogando quindi l’avviso già in vigore.

Nella giornata di domani 13 marzo, si legge nel bollettino, “una ventilazione sostenuta da sud-ovest continuerà ad interessare le aree appenniniche e collinari con valori fino a 88 km/h e raffiche localmente anche superiori“.

L’allerta è arancione per la montagna e l’alta collina romagnola, per la montagna e la collina bolognese e per la montagna del Parmense, del Reggiano e del Modenese. Allerta di colore giallo, invece per la bassa collina romagnola, la collina del Parmense, del Reggiano, del Piacentino e del Modenese e la montagna piacentina.