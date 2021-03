Allerta Meteo, forte maltempo e tanta neve per altri due giorni al Sud: attenzione in Sicilia

Freddo invernale, maltempo e neve. Al Sud è un Lunedì di pieno inverno, e il “colpo di coda” dell’inverno continuerà anche nei prossimi giorni. Stamattina la temperatura è piombata a -2°C a Mormanno, -1°C a Montalbano Elicona, 0°C a Campobasso, Monreale, Nicosia, Serra San Bruno, Decollatura, Rogliano, Belsito e Lagonegro, +1°C a Ragusa e Randazzo, +2°C a Cosenza, Avellino, Matera e Vibo Valentia, +3°C a Caltanissetta, Caltagirone, San Giovanni Rotondo, Martina Franca, Locorotondo e Alberobello, +4°C a Catanzaro, Benevento, Torre del Greco, Siracusa, Acquaviva delle Fonti, Cerignola, Augusta, Sciacca, Marsala, Modica, Mazara del Vallo e Licata, +5°C a Caserta, Barletta, Trapani e Agrigento, +6°C a Napoli, Salerno, Sorrento, Palermo, Catania, Messina, Bari, Taranto, Lecce e Brindisi, +7°C a Reggio Calabria, Tropea, Isola di Capo Rizzuto e Pantelleria, +8°C a Crotone.

Oggi è il terzo giorno consecutivo di piogge incessanti, con accumuli pluviometrici importanti soprattutto in Sicilia dove siamo arrivati da sabato a 154mm a Riposto, 133mm a Linguaglossa, 130mm ad Antillo, 105mm a Fiumedinisi, 90mm ad Erice, 83mm a Monreale, 79mm a Salemi, 76mm a Castellammare del Golfo, 66mm a Trapani e Partinico, 64mm a Termini Imerese, 63mm a Catania, 61mm a Misilmeri, 60mm a Pedara, 59mm a Mazara del Vallo, 58mm a Salina, 56mm a Palermo, 55mm a Marsala, 54mm ad Enna, 53mm a San Pier Niceto, 48mm a Messina, 47mm a Caltanissetta, 41mm a Bronte, 40mm a Montalbano Elicona, 38mm ad Agrigento e Mussomeli, 37mm a Randazzo, 34mm a Pantelleria, 30mm a Caltagirone.

Anche in Calabria, dopo i nubifragi del weekend nei settori centro/settentrionali della Regione, stamattina abbiamo avuto piogge abbondanti nella fascia meridionale tra catanzarese, vibonese e reggino. Siamo così arrivati a parziali pluviometrici particolarmente significativi riguardo il peggioramento in atto, con dati degli ultimi tre giorni di tutto rispetto: sono caduti 66mm di pioggia a Bovalino, 65mm a Palmi, 63mm a Scilla, 58mm a Bagnara Calabra, 54mm a Locri, 53mm a Vibo Valentia, 52mm a Gioia Tauro, 51mm a Reggio Calabria, 49mm a Roccella Ionica, 36mm a Polistena e Soverato, 32mm a Catanzaro.

L’ondata di maltempo non si è conclusa. Nelle prossime ore continueremo ad avere precipitazioni sparse sulla dorsale appenninica orientale, dall’Abruzzo al Pollino, e abbondanti precipitazioni in Sicilia, dove ancora domani, Martedì 23 Marzo, si verificheranno abbondanti nevicate fino a quote molto basse, a partire dai 400–500 metri di altitudine, su tutti i rilievi dell’isola, e soprattutto su Nebrodi ed Etna, dove gli accumuli saranno rilevanti, fino a 50cm nei versanti settentrionali già oltre i 900 metri di altitudine. Emblematiche le mappe previsionali che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: