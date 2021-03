Allerta Meteo, maltempo senza sosta al Sud: attenzione alle bufere di neve di Lunedì 22, in Calabria e Sicilia saranno le più forti dell’inverno

Non c’è traccia della Primavera al Sud Italia in questo weekend dell’Equinozio: le temperature sono basse, imperversa il maltempo e nevica a bassa quota. In modo particolare all’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia, piove senza sosta da ieri su tutto il territorio in modo molto omogeneo, come raramente accade in un territorio dall’orografia molto frastagliata. Eppure abbiamo piogge incessanti su tutti i versanti.

In Sicilia spiccano i 115mm di pioggia caduti a Linguaglossa, sul versante orientale dell’Etna, ma negli ultimi due giorni ha piovuto copiosamente in tutta l’isola, compresi gli arcipelaghi minori. Sono caduti 73mm di pioggia a Riposto, 70mm a Fiumedinisi, 61mm a Monreale, 57mm ad Agira, 53mm a Catania, 52mm a Mazara del Vallo, 50mm ad Erice, 46mm a Nicosia, Castellammare del Golfo e Pedara, 44mm a Caltanissetta e Misilmeri, 40mm a Palermo, 38mm a Leni (Salina), 37mm ad Agrigento, 35mm a Lentini e Piazza Armerina, 34mm a Bronte, 32mm a Trapani, 29mm a Randazzo, 27mm a Montalbano Elicona e Novara di Sicilia, 25mm a Pantelleria, 20mm a Messina, 16mm a Licata, 15mm a Sciacca, 12mm a Siracusa.

In Calabria registriamo, da ieri, 88mm di pioggia a Lattarico, 78mm a Montalto Uffugo, 77mm a Cirò Marina, 71mm a Corigliano Calabro, 69mm a Cosenza, 56mm a Petilia Policastro, 53mm a Capo Spulico, 52mm a Castrovillari, 49mm a Sibari, 45mm a Cerchiara di Calabria e Papasidero, 44mm a Paola, 43mm a Lamezia Terme, 41mm ad Isola di Capo Rizzuto, 38mm ad Acri e Rogliano, 34mm ad Amantea, 32mm a Crotone, 28mm a Palmi e Sinopoli, 27mm a Vibo Valentia, 26mm a Gioiosa Ionica, 25mm a Locri, 24mm a Scilla, 23mm a Reggio Calabria e Capo Vaticano, 22mm a e Rosarno, 21mm a Catanzaro, 20mm a Serra San Bruno, 18mm a Polistena e Capo Spartivento.

La neve cade copiosa sul Pollino e in Sila oltre gli 800–900 metri, con accumuli particolarmente abbondanti: sul Pollino, Alessandria del Carretto (Cosenza) sfiora i 50cm di neve fresca a 1.000 metri di altitudine. Pioggia anche in alta montagna sull’Aspromonte e in Sicilia, dove le temperature sono decisamente più alte (ai 1.750 metri del Rifugio Citelli, sull’Etna, abbiamo +1,5°C e piove).

In Basilicata, invece, nevica da ieri a partire da quote molto più basse, addirittura dai 500 metri di altitudine. Emblematica la foto di Rotonda (Potenza) poco fa:

Il maltempo e questi grandi sbalzi termici a pochi chilometri di distanza sono provocati da un ciclone che risale dal Nord Africa e si porta sui Balcani, alimentando precipitazioni sparse in tutto il Sud, mentre al Nord splende il sole e si alternano intense gelate notturne con un clima più mite grazie al soleggiamento diurno. Nell’ultima immagine dell’animazione satellitare si può notare molto chiaramente come le correnti siano nord/orientali sul Centro/Nord, sud/occidentali al Sud.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e in modo particolare domani, Lunedì 22 Marzo, quando le temperature si abbasseranno ulteriormente con la persistenza di piogge e temporali: così la neve scenderà a quote molto basse, fin in collina, non solo tra Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ma anche all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia, dove avremo abbondanti nevicate anche lì dove oggi piove, e cioè sulle Serre, in Aspromonte e in Sicilia, dove la neve scenderà fino ai 600–700 metri di altitudine per quella che per alcune aree di Nebrodi, Madonie, Etna, Peloritani e Aspromonte sarà la nevicata più significativa dell’intero inverno. Continuerà a nevicare anche in Sila, dove gli accumuli sono già oggi abbondanti e diventeranno particolarmente importanti.

Le mappe dettagliate con le previsioni della neve di domani sono nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. Intanto per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: