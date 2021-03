Allerta Meteo, nel weekend arriva il “Ciclone dell’Equinozio”: sarà violentissimo, massima attenzione al Sud

Continua la rivincita dell’inverno sull’Italia, ampiamente annunciata dalle previsioni meteo di MeteoWeb nei giorni scorsi: il maltempo si sta concentrando al Centro/Sud, mentre al Nord splende il sole e nelle ore diurne la temperatura sale su valori gradevoli, ma di notte fa freddo come possiamo osservare anche dall’analisi dei dati delle temperature minime di stamattina dove spiccano i -3°C di L’Aquila e Siena.

Il maltempo proseguirà ancora nelle prossime ore, già dal pomeriggio/sera odierno su Lazio, Abruzzo, Sardegna e Sicilia occidentale, in estensione nella notte sul resto della Sicilia e nella Calabria meridionale, dove per la terza notte consecutiva avremo forti temporali che determineranno nevicate a bassa quota. Domani, Giovedì 18 Marzo, il maltempo proseguirà soprattutto al Sud, in Calabria e Sicilia (specie orientale), ma anche al Centro, con temporali pomeridiani sparsi tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Stesso copione dopodomani, Venerdì 19 Marzo: una Festa del Papà tipicamente invernale in tutto il Centro/Sud con piogge, temporali e nevicate a bassa quota, abbondanti tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania oltre i 500 metri di altitudine, o a tratti anche più in basso.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nel weekend, proprio nel fine settimana che segna l’inizio astronomico della Primavera: l’equinozio di primavera 2021, infatti, scoccherà alle 10:37 di sabato 20 marzo, ma sarà segnato da pesanti avversità meteorologiche. In modo particolare Domenica 21 Marzo sarà una giornata di maltempo estremo al Sud per il transito di un violento ciclone che possiamo definire il “Ciclone dell’Equinozio” e che transiterà su Calabria e Sicilia, risalendo il Mediterraneo centrale verso lo Jonio e il basso Adriatico, come possiamo osservare dalle mappe a corredo dell’articolo. Il clima rimarrà freddo, con abbondanti nevicate sull’Appennino centro/meridionale. Attenzione a forti venti, mareggiate, temporali, grandine e piogge torrenziali: è una tempesta che ci ricorda quanto la primavera sia lontana dalle condizioni meteo stabile dell’estate, e che questa stagione è ancora fortemente condizionata dall’instabilità atmosferica.

