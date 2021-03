Allerta Meteo, sfuriata d’inverno al Sud: sarà un martedì polare, tanta neve sull’Appennino

Il Sud Italia si appresta a vivere una nuova forte ondata di maltempo nelle prossime ore: domani, Martedì 16 Marzo, un nuovo fronte freddo determinerà piogge e temporali dapprima, al mattino, su Calabria e Sicilia, poi nel pomeriggio anche su Puglia, Basilicata, Campania e Lazio. Già oggi al Sud il clima è particolarmente freddo, tipicamente invernale, mentre al Nord/Ovest continua l’anomalia di caldo anomalo che sta portando le temperature a ridosso dei +20°C tra Lombardia e Piemonte dove si stanno ripetendo addirittura incendi fuori stagione. Al Sud, invece, il forte vento sta provocando danni soprattutto in Calabria e Sicilia, che anche domani saranno le Regioni più colpite dai fenomeni avversi. Emblematiche le mappe del modello Moloch del CNR-ISAC che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, con la previsione delle piogge e delle nevicate per la giornata di domani. Soprattutto su Pollino, Sila, Serre, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi ed Etna avremo abbondanti precipitazioni nevose più o meno a partire dai 1.000/1.200 metri di altitudine, a tratti nelle fasi più fredde anche più in basso. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: