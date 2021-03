Allerta Meteo Sicilia: codice arancione per rischio idrogeologico, temporali e nevicate anche domani

Allerta maltempo in Sicilia: è stato diramato un avviso codice arancione per rischio idrogeologico. Come indicato sul bollettino della Protezione Civile regionale, “dalla tarda serata di oggi, per 18-24 ore, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali specie settore orientale. Mareggiate sulle coste esposte. Dalla tarda mattinata di domani, per 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Domani sono previste precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate o sparse, anche carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Attese nevicate “al di sopra di 800-1000 m sui settori appenninici meridionali, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti“.