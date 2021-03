Allerta Meteo Toscana: codice giallo sull’Appennino per neve e vento

Ancora aria fredda di origine polare sull’Italia: la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per neve e vento. Il primo è valido dalle ore 15 di sabato fino alle ore 6 di domenica e riguarda l’appennino tosco-romagnolo, mentre quello per vento è valido dalle ore 6 alla mezzanotte di domenica e interessa le valli di Arno, Bisenzio e Ombrone pistoiese e Valtiberina.

Sulla Toscana è atteso un rinforzo dei venti di Grecale e qualche debole nevicata sulle zone appenniniche.

Oggi, dal pomeriggio possibili locali nevicate sull’Appennino, in particolare tosco-romagnolo (province di Firenze e Arezzo), inizialmente oltre 500-600 metri di quota, in serata fino a 300 metri specie sui versanti appenninici orientali. Domani, durante la notte e fino alle prime ore del mattino, attese residue deboli nevicate sull’Appennino aretino, specie versanti orientali, fino a quote di bassa collina.

Oggi previsto vento da nord-est moderato con forti raffiche fino sui crinali appenninici e occasionalmente sulle altre zone. Domani vento da nord-est moderato con forti raffiche sui crinali appenninici, sulla costa centro meridionale, sulle colline interne, in Arcipelago e localmente sulle pianure allo sbocco delle vallate appenniniche. Mare molto mosso al largo.