Allerta Meteo Toscana: codice giallo per neve sull’Appennino Tosco-Romagnolo

Aria fredda di origine polare interessa l’Italia ed in particolare le regioni adriatiche. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per neve per le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo.

Sulla Toscana è previsto un rinforzo dei venti di Grecale e qualche nevicata sulle zone appenniniche. Dal pomeriggio di domani, sabato, possibili locali nevicate sull’Appennino, in particolare tosco-romagnolo, inizialmente oltre 500-600 metri di quota, in serata fino a 300 metri sull’Alto Mugello. Sempre domani previsto vento da nord-est moderato con locali forti raffiche sui crinali appenninici, occasionali forti raffiche sulle altre zone.