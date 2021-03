Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento forte su Firenze e altre zone interne

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo per vento di grecale, valida fino alla mezzanotte di oggi, domenica 22 marzo, nelle zone Valdarno Superiore, Valdarno Inferiore, Firenze, Bisenzio ed Ombrone Pistoiese, Valdichiana. Su queste aree, in particolare sulle zone collinari e sui rilievi più esposti, potranno registrarsi forti raffiche fino a 60-80km/h. Dopo una temporanea attenuazione, nella giornata di domani, solo sulla Valdichiana, a partire dalle 9, vi sarà una nuova criticità gialla. Sulle altre zone di allerta sopra citate, i venti di grecale saranno in ulteriore attenuazione. Previsti mari mossi o molto mossi fino a stasera al largo ed a sud dell’isola d’Elba.