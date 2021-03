Allerta Meteo Toscana: in arrivo mareggiate all’Isola d’Elba e lungo la costa pisana e livornese

Un fronte freddo nord-atlantico in avvicinamento all’arco alpino, con un calo della pressione sul Mar Ligure, causerà un nuovo rinforzo dei venti. Domani, domenica, è previsto il transito del fronte freddo e un afflusso di aria fredda e instabile.

La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo arancione per mareggiate all’Isola d’Elba e lungo la costa pisana e livornese. L’allerta entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi e durerà fino alle 12 di domani, domenica.

Su tutto il resto della costa toscana l’allarme per mareggiate è classificato giallo, e dello stesso colore anche quello per il vento nel medesimo tratto e fino alle 18 di domenica.