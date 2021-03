Allerta Valanghe: pericolo “forte” nel Nord-Ovest della Valle d’Aosta

Dopo le intense nevicate delle scorse ore che hanno portato fino a 50-60 cm di neve fresca a 3.000 metri di quota, il pericolo di caduta valanghe in Valle d’Aosta è “forte” (grado 4 su una scala di 5) nella parte Nord e Ovest della regione, in particolare Val Veny, Val Ferret, Valle del Gran San Bernardo, Valpelline e alta Valtournenche. In queste località – riporta il bollettino diffuso dalla Regione – rimane alto il pericolo di valanghe spontanee di grandi dimensioni e anche la probabilità di staccarle accidentalmente, anche nelle radure del boschi. Nella parte centrale della regione il pericolo è “marcato” (grado 3), mentre nel Sud-Est il pericolo è “moderato” (grado 2).