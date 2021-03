Allerta Valanghe: pericolo “moderato” sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia

Allerta valanghe in Friuli Venezia Giulia: il pericolo è “moderato” fino a giovedì sulle Alpi. Sulle Prealpi il rischio è “debole” al mattino, in aumento a “moderato” dalla tarda mattinata. Sulla fascia montana della regione le temperature sono in aumento, riporta il bollettino regionale. Sulle Alpi e nell’area del Canin il pericolo valanghe è 2-moderato: sopra i 1800-1900 metri, specie sui versanti più ombreggiati sono ancora presenti isolati accumuli di neve ventata che, se sollecitati principalmente con un forte sovraccarico, possono originare dei distacchi valanghivi. Nelle ore più calde, in tutte le esposizioni dei pendii molto ripidi, il distacco può avvenire anche al passaggio del singolo sciatore o escursionista. Tali distacchi possono in alcuni casi raggiungere anche dimensioni di media grandezza. Sulle Prealpi il pericolo è 1-debole, al mattino in aumento a 2, moderato, dalla tarda mattinata: a Nord sui pendii molto ripidi, in siti molto isolati, è possibile provocare il distacco di piccole valanghe soprattutto con un forte sovraccarico. Ovunque, dalla tarda mattinata, sui ripidi pendii soleggiati sono possibili valanghe spontanee di neve bagnata di piccole-medie dimensioni, anche da slittamento sui prati ripidi.