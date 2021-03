Alluvioni record in Australia: ancora 20mila sfollati, confermate le prime vittime [FOTO]

Confermate le prime vittime delle alluvioni record che hanno colpito la costa est dell’Australia: 2 uomini hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati in auto, uno a nordovest di Sydney e l’altro vicino alla città di Gold Coast.

L’uomo trovato morto nell’auto rimasta intrappolata nelle acque alluvionali a nordovest di Sydney all’alba si ritiene sia un 25enne, mentre l’uomo deceduto in Queensland è un 38 anni: il corpo è stato recuperato da un pickup ribaltato rinvenuto in un torrente.

Le precipitazioni sono diminuite sia in Nuovo Galles del Sud sia in Queensland, ma le aree colpite rimangono sott’acqua e sono ancora 20mila gli sfollati, ha riferito la premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian.

Da quando hanno avuto inizio le alluvioni, la scorsa settimana, i servizi di emergenza hanno effettuato centinaia di salvataggi. In parti del Nuovo Galles del Sud, lo Stato più popoloso dell’Australia, sono stati rilevati record di pioggia che non si registravano da 50 e 100 anni.