Ambiente: a luglio a Roma pre-Vertice Onu su sistemi alimentari (3)

(Adnkronos) – Il pre-Vertice si svolgerà a Roma mentre l’Italia presiede il processo del G20 e ospiterà la Conferenza delle parti sul cambiamento climatico delle Nazioni unite (Cop26, Climate change conference of the parties) a novembre.

Il ruolo dei sistemi alimentari nel raggiungimento degli obiettivi globali e degli obiettivi climatici sarà una priorità centrale anche in occasione di questi altri eventi, continuando a portare avanti l’ambizione del Vertice sui sistemi alimentari.