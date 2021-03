Ambiente: avanza la distruzione delle foreste tropicali, nel 2020 persi 42mila km quadrati di foreste

Nonostante la crisi economica legata al Covid-19, avanza la distruzione delle foreste tropicali vergini nel mondo, un disastro ambientale che nel 2020 ha interessato un’area delle dimensioni dei Paesi Bassi, tra alberi bruciati o abbattuti dall’uomo, a un ritmo sempre maggiore: è la denuncia contenuta nel rapporto annuale di Global Forest Watch, basato su dati satellitari, che solo l’anno scorso ha registrato la distruzione di 4,2 milioni di ettari di foreste primarie tropicali, cruciali per la biodiversità del pianeta e lo stoccaggio del carbonio, ovvero il 12% in più rispetto all’anno precedente.

Il Paese più colpito è il Brasile, con un’area distrutta tre volte più grande di quella della Repubblica Democratica del Congo, seconda in graduatoria. In totale, i tropici hanno perso 12,2 milioni di ettari di copertura forestale nel 2020.

I ricercatori, anche quest’anno, puntano il dito contro le ondate di calore e la siccità che hanno alimentato devastanti incendi in Australia, Siberia e ai confini dell’Amazzonia ed hanno messo in guardia contro un peggioramento della situazione in caso di allentamento delle regole anti-Covid per facilitare la ripresa economica.

Secondo i ricercatori, la pandemia potrebbe aver avuto alcuni impatti negativi, con alberi abbattuti illegalmente nelle foreste non protette, per esempio, o il massiccio afflusso di persone nelle aree rurali. Inoltre, i dati del 2020 mostrano che le foreste stesse sono state vittime dei cambiamenti climatici.

Ecosistemi forestali molto ricchi coprono oltre il 30% della superficie terrestre e le foreste tropicali ospitano tra il 50 e il 90% delle specie terrestri. I circa 4 milioni di ettari di foreste tropicali distrutti nel 2020 hanno rilasciato 2,64 gigatonnellate di CO2, equivalenti alle emissioni annuali di 570 milioni di automobili.