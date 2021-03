Anche i Paesi Bassi sospendono il vaccino Astrazeneca

Anche i Paesi Bassi hanno deciso di sospendere l’utilizzo del vaccino anti-covid Astrazeneca in seguito alla segnalazione di “possibili effetti collaterali” segnalati in Danimarca e Norvegia. La sospensione sarà valida almeno fino al 28 marzo incluso. “Sulla base di nuove informazioni, l’Autorità olandese per i farmaci ha consigliato, come misura precauzionale e in attesa di ulteriori indagini, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca” contro Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Salute in un comunicato stampa. “La questione cruciale è se si tratta di reclami dopo la vaccinazione o dovuti alla vaccinazione. Non dovrebbero esserci dubbi sui vaccini“, ha detto il ministro della Salute olandese Hugo de Jonge, citato nel comunicato. “Dobbiamo sempre stare attenti, motivo per cui è saggio premere il pulsante di pausa ora, come precauzione“, ha aggiunto. La Norvegia, come l’Islanda e la Danimarca, hanno annunciato gioved’ scorso la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca invocando il principio di “precauzione” a causa dei timori legati alla formazione di coaguli di sangue. La Bulgaria ha seguito l’esempio venerdì e la Thailandia ha ritardato la sua campagna vaccinale. Alle persone che hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca nei Paesi Bassi è stato consigliato di contattare il proprio medico in presenza di sintomi “imprevisti e / o sconosciuti” dopo tre giorni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha assicurato che “non c’è motivo di non utilizzare” il vaccino sviluppato dal laboratorio svedese-britannico AstraZeneca e dall’Universita’ di Oxford. AstraZeneca , da parte sua, afferma che il suo vaccino è sicuro.