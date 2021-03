Archeologia: bimbo trova fossile risalente a 480 milioni di anni fa nel suo giardino

Ha trovato un fossile di 488 milioni di anni mentre scavava nel suo giardino con un kit ricevuto in regalo per Natale: Siddak Sing Jhamat, detto Sid, 6 anni, stava giocando sul retro di casa con i suoi attrezzi di scavo per la caccia ai fossili, a Walsall, nelle West Midlands (Regno Unito), alla ricerca di vermi, frammenti di ceramiche e mattoni, quando si è imbattuto in un oggetto con forma simile a un corno o a un artiglio. Sid lo ha mostrato subito al padre che ha pubblicato la foto sull’account Facebook di un gruppo di appassionati di fossili di cui fa parte: risultato? Si è scoperto che si tratta di un corallo Rugosa risalente a circa 251-488 milioni di anni fa, all’era Paleozoica, un periodo in cui tutti i continenti erano ammassati nella Pangea e l’Inghilterra si trovava sott’acqua.

Il padre di Sid ha dichiarato: “Molte persone hanno commentato quanto sia sorprendente trovare qualcosa nel giardino sul retro. Dicono che puoi trovare fossili ovunque se guardi con sufficiente attenzione, ma trovare un pezzo significativamente grande come questo è abbastanza singolare“.