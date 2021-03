Archeologia: scoperto un manuale proveniente dall’antico Egitto che rivela nuovi dettagli sulla mummificazione

Sulla base di un manuale scoperto di recente in un papiro medico di 3.500 anni fa, l’egittologa dell’Università di Copenaghen Sofie Schiødt è stata in grado di aiutare a ricostruire il processo di imbalsamazione utilizzato per preparare gli antichi egizi per l’aldilà. È il più antico manuale sulla mummificazione mai scoperto.

Nell’antico Egitto, l’imbalsamazione era considerata un’arte sacra e la conoscenza del processo era appannaggio di pochissimi individui. E’ opinione degli egittologi che la maggior parte dei segreti dell’arte furono probabilmente trasmessi oralmente da un’imbalsamatore all’altro, per questo motivo le prove scritte sono scarse; fino a poco tempo fa erano stati identificati solo due testi sulla mummificazione.

Gli egittologi sono rimasti quindi sorpresi nel trovare un breve manuale sull’imbalsamazione in un testo medico che si occupa principalmente di erboristeria e gonfiori della pelle. Il manuale è stato recentemente curato dall’egittologa Sofie Schiødt:

Molte descrizioni delle tecniche di imbalsamazione che si trovano in questo papiro sono state tralasciate dai due manuali successivi e le descrizioni sono estremamente dettagliate. Il testo è una sorta di aiuto per la memoria, quindi i lettori che avrebbero dovuto fruire del testo devono essere stati specialisti a cui occorreva ricordare questi dettagli, come le ricette di unguenti e l’uso di vari tipi di bende. Alcuni dei processi più semplici, ad esempio l’asciugatura del corpo con natron, sono stati omessi dal testo, spiega Schiødt. “Una delle nuove interessanti informazioni che il testo ci fornisce riguarda la procedura per imbalsamare il volto del defunto – spiega ancora l’esperta -. Abbiamo un elenco di ingredienti per un rimedio costituito in gran parte da sostanze aromatiche di origine vegetale e leganti che vengono cotti in un liquido, con cui gli imbalsamatori rivestono un pezzo di lino rosso. Il lino rosso viene poi applicato sul viso del defunto per avvolgerlo in un bozzolo protettivo di materia profumata e antibatterica. Questo processo veniva ripetuto a intervalli di quattro giorni”. Sebbene questa procedura non sia stata identificata prima, gli egittologi hanno precedentemente esaminato diverse mummie dello stesso periodo di questo manuale le cui facce erano coperte di stoffa e resina. Secondo Sofie Schiødt, ciò si adatterebbe bene con la procedura del lino rosso descritta in questo manoscritto.

Quattro era il numero chiave

L’importanza del manuale Papyrus Louvre-Carlsberg nella ricostruzione del processo di imbalsamazione risiede nella sua specificazione del processo suddiviso in intervalli di quattro fasi, con gli imbalsamatori che lavorano attivamente sulla mummia ogni quattro giorni. “Un processamento rituale della mummia segnava questi giorni, celebrando il progresso del ripristino dell’integrità corporea del defunto, pari a 17 processamenti nel corso del periodo dell’imbalsamazione. Tra gli intervalli di quattro giorni, il corpo veniva coperto con un panno e ricoperto di paglia infusa con aromatici per tenere lontani gli insetti“, spiega Sofie Schiødt.

Il papiro Louvre-Carlsberg

Il manoscritto, su cui Sofie Schiødt ha lavorato per la sua tesi di dottorato, è il Papyrus Louvre-Carlsberg – così chiamato perché metà del papiro appartiene al Museo del Louvre a Parigi e l’altra metà fa parte del Papyrus Carlsberg dell’Università di Copenaghen Collezione. Le due parti del papiro appartenevano originariamente a due collezionisti privati, e molte sezioni sono ancora mancanti. Sulla base della paleografia, cioè delle forme dei segni, il papiro lungo sei metri è datato approssimativamente al 1450 aC, il che significa che precede gli unici due altri esempi di testi di imbalsamazione di oltre mille anni.

La maggior parte del papiro, che è il secondo papiro medico più lungo sopravvissuto dall’antico Egitto, si occupa di erboristeria e malattie della pelle. In particolare, contiene il più antico trattato sulle erbe noto, che fornisce descrizioni dell’aspetto, dell’habitat, degli usi e del significato religioso di una pianta divina e del suo seme, nonché un lungo trattato sui gonfiori della pelle, che sono visti come malattie trasmesse avanti dal dio lunare Khonsu.

La pubblicazione del papiro è prevista per il 2022 come collaborazione tra il Museo del Louvre e la Collezione Papyrus Carlsberg.

Il processo di imbalsamazione

L’imbalsamazione, che veniva eseguita in un laboratorio appositamente costruito vicino alla tomba, si svolgeva in 70 giorni suddivisi in due periodi principali: un periodo di essiccazione di 35 giorni e un periodo di avvolgimento di 35 giorni. Durante il periodo di essiccazione, il corpo è stato trattato con natron secco sia all’interno che all’esterno. Il trattamento con natron è iniziato il quarto giorno di imbalsamazione dopo la purificazione del corpo, l’asportazione degli organi e del cervello e il collasso degli occhi. Il secondo periodo di 35 giorni era dedicato all’incapsulamento del defunto in bende e sostanze aromatiche. A questo periodo appartiene l’imbalsamazione del volto descritta nel Papiro Louvre-Carlsberg. L’intero processo di imbalsamazione di 70 giorni, come spiegato, veniva diviso in intervalli di 4 giorni, con la mummia finita il giorno 68 e quindi collocata nella bara, dopodiché gli ultimi giorni venivano dedicati ad attività rituali che permettevano al defunto di vivere nell’aldilà.