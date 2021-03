Astronomia, pianeti e stagioni: il telescopio Hubble osserva l’arrivo dell’autunno su Saturno [FOTO]

Saturno è ora nel “settembre” del suo lungo anno e un iconico telescopio spaziale sta osservando il cambiamento delle stagioni del “Signore degli Anelli“.

Sul nostro pianeta, la primavera e l’autunno sono ufficialmente iniziate rispettivamente sull’emisfero settentrionale e meridionale, con l’arrivo dell’equinozio. L’andirivieni delle stagioni è possibile quando un pianeta ha un asse inclinato: ciò accomuna la Terra e Saturno, ma al contempo c’è una grande differenza nella loro durata delle stagioni. La Terra impiega un anno per orbitare intorno al Sole, durante il quale il nostro pianeta sperimenta il freddo, il tempo assolato e ogni via di mezzo stagionale, mentre Saturno, il 6° pianeta dal Sole, impiega 29 anni terrestri per girare intorno alla nostra stella una sola volta. La Terra attraversa ripetutamente tutte le sue stagioni mentre Saturno ne sta attraversando solo una: ci vogliono circa 7 anni terrestri perché Saturno inizi e termini una delle sue stagioni.

Fortunatamente, lunghe missioni spaziali come Cassini della NASA e il telescopio spaziale Hubble hanno avuto tutto il tempo per osservare i cambiamenti stagionali su Saturno.

Il 18 marzo, i membri del team di Hubble con sede al Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, hanno pubblicato nuove immagini che mostrano sottili differenze di tonalità delle nuvole di Saturno negli ultimi anni terrestri. Nelle immagini scattate da Hubble durante il 2018, 2019 e 2020, l’emisfero settentrionale di Saturno sta vivendo l’estate e si avvicina al suo autunno. Nel frattempo, come sulla Terra, era inverno (e stava per arrivare la primavera) nell’emisfero meridionale di Saturno.

“Quello che abbiamo scoperto è stato un leggero cambiamento di anno in anno nel colore, forse nell’altezza delle nuvole, e nei venti – non sorprende che i cambiamenti non siano enormi, dato che stiamo osservando solo una piccola parte di un anno di Saturno,” ha spiegato Amy Simon, scienziata planetaria del Goddard Space Flight Center. “Ci aspettiamo grandi cambiamenti sulla scala temporale stagionale, quindi questo sta mostrando la progressione verso la prossima stagione“.

I dati di Hubble mostrano che, dal 2018 al 2020, l’equatore si è schiarito da circa il 5% al ​​10% e alcune bande di nubi che erano visibili durante determinati anni non compaiono in altri momenti.

Anche la velocità del vento è cambiata, secondo la NASA: ai tempi in cui Cassini osservava Saturno, durante gli anni dal 2004 al 2009, i venti vicino all’equatore erano di circa 1.300 km/h.

Le osservazioni di Hubble del 2018 mostrano che le velocità del vento equatoriale sono diventate molto più veloci, circa 1.600 km/h. Nel 2019 e 2020 Hubble ha rilevato che quelle velocità del vento sono scese di nuovo alle velocità rilevata da Cassini oltre un decennio prima.

Il telescopio spaziale Hubble è operativo dal 1990: è entrato brevemente in modalità provvisoria questo mese, ma è tornato ancora una volta al suo lavoro scientifico dall’11 marzo.