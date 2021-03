Astronomia: a Shanghai sorgerà il più grande planetario al mondo

Aprirà in via sperimentale a giugno a sarà il più grande al mondo: il Planetario di Shanghai, parte del locale Museo della Scienza e della Tecnologia, situato nella Pudong New Area, vanta una superficie totale di oltre 38.000 metri quadrati e include un edificio principale e strutture accessorie

Il Planetario vanta anche una collezione di circa 70 meteoriti e di rocce, tra cui quelle provenienti dalla Luna, da Marte e dall’asteroide Vesta, così come reperti da oltre 120 collezioni, incluse opere originali di Newton, Galilei e Keplero.

Saranno impiegate tecnologie come realtà aumentata, realtà virtuale, biometria, intelligenza artificiale e visualizzazione dei dati per coinvolgere il pubblico.