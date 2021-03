Astronomia: stasera uno spettacolare allineamento, tutte le info per ammirare la congiunzione Luna-Marte

Occhi al cielo stasera, per ammirare – meteo permettendo – un’incantevole congiunzione: oggi, 19 marzo, la Luna si interpone tra Aldebaran e Marte. Accanto al suggestivo allineamento, a poca distanza, potremo anche scorgere l’ammasso delle Pleiadi.

Il nostro satellite e il Pianeta Rosso si trovano nella costellazione del Toro: basterà rivolgere lo sguardo in direzione sudovest dopo il tramonto per poi seguire la “danza cosmica” proseguire verso ovest.

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare nel corso del mese di Marzo, Mercurio si può scorgere sull’orizzonte orientale al mattino presto, poco prima dell’alba, anche se con difficoltà. Venere è inosservabile per tutto il mese. Marte si può ammirare dalle prime ore della sera ad ovest, nel Toro. Giove si può scorgere molto basso sull’orizzonte orientale. Saturno, come Giove, si trova nella costellazione del Capricorno, ma sorge poco prima. Urano si può osservare (per mezzo di telescopio) a ovest, basso sull’orizzonte occidentale, nelle prime ore della sera. Nettuno è inosservabile per tutto il mese.

Infine, per chi volesse rivolgere lo sguardo anche alle costellazioni: l’Orsa Maggiore domina come sempre il cielo settentrionale. A Nord-Ovest troviamo Cassiopea, e, tra questa e il Toro, la costellazione del Perseo.

Nelle prime ore della notte a est troviamo il Leone e la Vergine, poi il Cancro tra Gemelli e Leone. Brilla Orione e le tre stelle della cintura. Nella medesima area troviamo il Toro e i Gemelli.