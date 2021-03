Dallas, 25 mar. – (Adnkronos) – Cambia squadra l’azzurro Nicolò Melli che lascia i New Orleans Pelicans per approdare ai Dallas Mavericks. Il trentenne emiliano è stato inserito nello scambio che ha portato JJ Redick in Texas. Passano a New Orleans invece James Johnson, Wes Iwundu, una seconda scelta al Draft.