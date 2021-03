La catena di supermercati bio NaturaSì ha pubblicato un avviso di richiamo per la bevanda Cola Bio – Baule Volante 4x275ml. Il motivo del ritiro del prodotto è indicato in “Possibile presenza di frammenti di vetro“. Ad essere implicato è un solo lotto, il n°20248, con data di scadenza 04/09/2021. “Chiediamo a tutti gli acquirenti – si legge nell’avviso – di controllare le scorte in casa e di NON consumare il prodotto suddetto, ma di restituirlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi”.