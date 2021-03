Sta facendo il giro del web il video che mostra il Presidente americano Joe Biden cadere mentre sale la scaletta dell’Air Force One. Il Presidente 78enne è inciampato per ben 3 volte salendo i gradini, arrivando a doversi reggere con le mani per non finire a terra ma non sembrano esserci state conseguenze. Giunto in cima alla scaletta e fatto l’ultimo saluto militare, Biden è finalmente salito a bordo dell’aereo presidenziale in partenza per Atlanta.

Ecco il video: