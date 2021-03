Bolide del 15 marzo 2021: potrebbero essere caduti frammenti di meteorite in Molise

La sera del 15 marzo, alle 20:57, un bolide ha solcato i cieli dell’Italia centro-meridionale.

Il fenomeno è stato ripreso dalla camera della rete Prisma ITCP02 installata a Capua presso il Centro Italiano Ricerche AerospazialiOpens in a new window e da una postazione ubicata a nord-est di Caserta, gestita dal Gen. Elia Rubino per conto dell’ Associazione Arma AeronauticaOpens in a new window sez. di Caserta, in collaborazione con l’ Associazione Sky Sentinel. Grazie al supporto locale di Giovanni Ascione, presidente di Sky Sentinel e membro della collaborazione Prisma, è stato possibile ottenere un video che, combinato con la detection della stazione di Capua, ha consentito un primo studio (sebbene ancora preliminare) da parte degli esperti della rete Prisma.

Il bolide è entrato in atmosfera quasi verticalmente (l’inclinazione stimata è di quasi 80 gradi rispetto all’orizzonte) e si è reso visibile a partire da una quota di circa 83 km con una velocità di ingresso di circa 14 km/s e una direzione Sud-Nord. In poco più di 5 secondi il bolide ha attraversato l’atmosfera giungendo a una quota di 21,5 km, rallentando fino alla velocità di 4 km/s prima di spegnersi poco a Ovest di Isernia.

La velocità finale, la bassa quota raggiunta e l’alta inclinazione di ingresso in atmosfera sono tutti dati che fanno ritenere che non sia improbabile l’arrivo a terra di un meteorite. Gli esperti di Prisma sono al lavoro per calcolare l’area interessata da una possibile caduta: seguiranno ulteriori aggiornamenti sul fenomeno.